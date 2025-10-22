Quina 6859 de hoje (22/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Quina 6859 de hoje (22/10/25); prêmio é de R$ 13 milhõesQuina, Concurso 6859, resultado desta quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). O prêmio é de R$ 13 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (22/10/25): Concurso 6859
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de terça (21/10/25): Concurso 6858
55 - 70 - 80 - 31 - 78
Resultado da Quina de segunda (20/10/25): Concurso 6857
32 - 41 - 34 - 46 - 21
Resultado da Quina de sábado (18/10/25): Concurso 6856
16 - 05 - 10 - 33 - 53
Resultado da Quina de sexta (17/10/25): Concurso 6855
56 - 33 - 06 - 63 - 04
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
