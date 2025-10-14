Timemania 2307 de hoje (14/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2307 de hoje (14/10/25); prêmio de R$ 34 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2307 é divulgado na noite de hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (14/10/25). Prêmio é de R$ 34 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (14/10/25): Competição 2307
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:
Resultado Timemania sábado (11/10/25): Competição 2306
Números sorteados: 11 - 17 - 72 - 76 - 51 - 71 - 69
Time do coração: 71 - São Paulo/SP
Resultado Timemania quinta (09/10/25): Competição 2305
Números sorteados: 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36
Time do coração: 06 - APARECIDENSE/GO
Resultado Timemania terça (07/10/25): Competição 2304
Números sorteados: 62 - 31 - 53 - 51 - 74 - 22 - 09
Time do coração: 20 - BRUSQUE/SC
Resultado Timemania sábado (04/10/25): Competição 2303
Números sorteados: 46 - 42 - 48 - 45 - 55 - 20 - 75
Time do coração: 26 - CHAPECOENSE/SC
Resultado Timemania quinta (02/10/25): Competição 2302
Números sorteados: 77 - 16 - 22 - 31 - 11 - 30 - 46
Time do coração: 19 - BRASILIENSE/DF
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
