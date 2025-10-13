Lotomania 2835 de hoje (13/10); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2835 de hoje (13/10); prêmio de R$ 1,1 milhãoResultado da loteria Lotomania, concurso 2835, hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). O prêmio é de R$ 1,1 milhão
Resultado da Lotomania, concurso 2835, hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). O prêmio será de R$ 1,1 milhão.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (13/10/25): Concurso 2835
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania sexta (10/10/25): Concurso 2834
41 - 47 - 77 - 92 - 53 - 65 - 09 - 72 - 27 - 67 - 61 - 93 - 40 - 88 - 94 - 43 - 66 - 42 - 62 - 13
Resultado Lotomania quarta (08/10/25): Concurso 2833
40 - 30 - 81 - 57 - 46 - 82 - 99 - 19 - 54 - 49 - 71 - 66 - 44 - 61 - 22 - 97 - 33 - 15 - 70 - 75
Resultado Lotomania segunda (06/10/25): Concurso 2832
66 - 03 - 20 - 90 - 40 - 87 - 98 - 47 - 18 - 23 - 82 - 22 - 30 - 53 - 92 - 25 - 14 - 49 - 93 - 63
Resultado Lotomania sexta (03/10/25): Concurso 2831
43 - 07 - 38 - 87 - 16 - 05 - 47 - 04 - 77 - 85 - 24 - 70 - 25 - 81 - 69 - 28 - 64 - 61 - 15 - 41
Resultados de outras loterias do dia
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
