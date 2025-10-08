Super Sete 756 de hoje (08/10); Saiba resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 756, hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 756, hoje, quarta, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio é de R$ 2 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (08/10/25): Concurso 756

Resultado Super Sete segunda (06/10/25): Concurso 755

C-1: 6

C-2: 5

C-3: 4

C-4: 1

C-5: 0

C-6: 3

C-7: 4 Resultado Super Sete sexta (03/10/25): Concurso 754 C-1: 0

C-2: 6

C-3: 8

C-4: 4

C-5: 6

C-6: 8

C-7: 0 Resultado Super Sete quarta (01/10/25): Concurso 753

C-1: 1

C-2: 3

C-3: 7

C-4: 9

C-5: 6

C-6: 3

C-7: 1

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.