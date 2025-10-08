Lotomania 2833 de hoje (08/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2833 de hoje (08/10); prêmio de R$ 2,5 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2833, hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio é de R$ 2,5 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2833, hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio será de R$ 2,5 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (08/10/25): Concurso 2833
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania segunda (06/10/25): Concurso 2832
66 - 03 - 20 - 90 - 40 - 87 - 98 - 47 - 18 - 23 - 82 - 22 - 30 - 53 - 92 - 25 - 14 - 49 - 93 - 63
Resultado Lotomania sexta (03/10/25): Concurso 2831
43 - 07 - 38 - 87 - 16 - 05 - 47 - 04 - 77 - 85 - 24 - 70 - 25 - 81 - 69 - 28 - 64 - 61 - 15 - 41
Resultado Lotomania quarta (01/10/25): Concurso 2830
84 - 14 - 83 - 33 - 00 - 18 - 71 - 92 - 80 - 25 - 34 - 23 - 12 - 67 - 93 - 22 - 55 - 29 - 49 - 30
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
