Tele Sena de Independência: resultado do 5º sorteio hoje (14/09)

O resultado do 5º sorteio da Tele Sena de Independência 2025 será divulgado por volta das 20 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25). O sorteio vale quase R$ 6 milhões em prêmios.
Resultado Tele Sena de Independência 2025 hoje (14/09/25): 5º sorteio
As dezenas serão sorteadas ao vivo pelo SBT e você pode conferir nesse mesmo link assim que o resultado for anunciado na TV. O sorteio é realizado também no canal do YouTube da Tele Sena Oficial
Resultados anteriores da Tele Sena de Independência 2025
Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (17/08/25): 1º sorteio
15 - 32 - 33 - 41 - 46 - 47
Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (24/08/25): 2º sorteio
05 - 29 - 26 - 16 - 25 - 13
Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (31/08/25): 3º sorteio
35- 40 - 42 - 43 - 48 - 50
Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (07/09/25): 4º sorteio
08 - 11 - 18 - 19 - 30 - 37
Como jogar na Tele Sena
O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 15 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria.
