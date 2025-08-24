Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena de Independência 2025: resultado do 2º sorteio hoje (24/08/2025)

Tele Sena de Independência 2025: resultado do 2º sorteio hoje (24/08/2025)

A Tele Sena de Independência 2025 divulgou o resultado do sorteio de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25); são quase R$ 6 milhões em prêmios
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado do 2º sorteio da Tele Sena de Independência 2025 foi divulgado por volta das 20h (horário de Brasília) de hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25). O sorteio vale quase R$ 6 milhões em prêmios.

As dezenas já foram sorteadas e divulgadas e podem ser conferidas abaixo:

Resultado Tele Sena de Independência 2025 hoje (24/08/25): 2º sorteio 

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial

Resultados anteriores da Tele Sena de Independência 2025

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (17/08/25): 1º sorteio

15 - 32 - 33 - 41 - 46 - 47

Como jogar na Tele Sena

O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 15 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria

Além da Tele Sena: Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar