Tele Sena de Independência 2025: resultado do 1º sorteio hoje (17/08/2025)A Tele Sena de Independência 2025 divulgou o resultado do sorteio de hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25); são quase R$ 6 milhões em prêmios
Resultado do 6º sorteio da Tele Sena de Pais 2025 foi divulgado por volta das 20h (horário de Brasília) de hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25). O sorteio vale quase R$ 6 milhões em prêmios.
As dezenas já foram sorteadas e divulgadas e podem ser conferidas abaixo:
Resultado Tele Sena de Independência 2025 hoje (17/08/25): 1º sorteio
Resultados anteriores da Tele Sena de Pais 2025
Resultado Tele Sena de Pais 2025 domingo (27/07/25): 4º sorteio
02 - 03 - 07 - 21 - 50
Resultado Tele Sena de Pais 2025 domingo (03/08/25): 5º sorteio
05 - 13 - 30 - 43 - 44
Resultado Tele Sena de Pais 2025 domingo (10/08/25): 6º sorteio
27 - 28 - 36 - 42 - 47
Como jogar na Tele Sena
O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 15 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria.
