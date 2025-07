Resultado da Lotofácil 3434: aposta de Fortaleza acerta todos os números e leva R$ 572 mil

Bilhete registrado na capital cearense foi um dos três que acertaram os 15 números sorteados no concurso 3434 da Lotofácil

As outras apostas premiadas com o valor integral foram feitas nas cidades de Floriano (PI) e Seringueiras (RO), segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Uma aposta de Fortaleza foi uma das três vencedoras do concurso 3434 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira, 4. O bilhete acertou os 15 números e rendeu um prêmio no valor de R$ 572.128,61 .

O sorteio foi realizado por volta das 20 horas, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição. Os prêmios principais foram distribuídos entre os bilhetes que marcaram corretamente as quinze dezenas.

O concurso também registrou 127.682 apostas com 12 acertos, cada uma recebendo R$ 12. Na faixa de 11 acertos, houve 636.439 bilhetes premiados, com pagamento de R$ 6 cada.

Na categoria de 14 acertos, 541 apostas foram premiadas com R$ 950,32.

Os jogos podem ser feitos marcando de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa atualmente R$ 3,00.

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria com sorteios diários, exceto aos domingos e feriados nacionais.

Todos os valores seguem a tabela de premiação definida pela Caixa, com base na arrecadação do concurso.

A Caixa informa que os prêmios podem ser retirados em qualquer agência do banco, mediante apresentação do comprovante original da aposta e documento de identidade. O prazo máximo para solicitar o pagamento é de 90 dias, contados a partir da data do sorteio.



O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3435, será realizado neste sábado, 5.

A estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão, segundo a Caixa. As apostas podem ser registradas até as 19 horas, nas lotéricas ou pelos canais digitais autorizados.