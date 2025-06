Mega Sena: aposta de Minas Gerais ganha sozinha prêmio de R$ 127 mi

Sorteio foi realizado na noite de sábado, 21; duas apostas ganhadoras da quina foram do Ceará, sendo uma de Fortaleza e outra de Limoeiro do Norte

Os números sorteados ao vivo no canal do YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF) foram 15 - 16 - 43 - 46 - 47 - 51 , confira:

Uma aposta de Matozinhos, em Minas Gerais, acertou sozinha as seis dezenas da Mega Sena sorteadas neste sábado, 21, e vai levar o prêmio acumulado de R$ 127.048.366,05 . A aposta simples do concurso 2.878 foi feita na lotérica Mega Sorte.

Além do prêmio total, a Mega Sena também tem ganhadores da quina e da quadra. Na primeira, foram 116 pessoas, sendo duas do Ceará. Uma é de Fortaleza e outra de Limoeiro do Norte, distante 198,88 km da Capital. Elas receberão, respectivamente, R$ 150.476,56 e R$ 75.238,28.

Já na quadra, as 9.239 apostas vencedoras faturarão R$ 1.349,50, cada. A arrecadação total foi de R$ 149.854.660

As apostas para o próximo concurso, que ocorrerá nesta terça-feira, 24, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela CEF em todo o País, ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. A aposta mínima custa R$ 5.

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.