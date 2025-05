Resultado da Mega-Sena 2865: quem ganhou? Veja dezenas sorteadas

As seis dezenas sorteadas no Caminhão da Sorte em Belo Horizonte (MG) foram:

Na terça-feira, 20 de maio de 2025, a Caixa Econômica Federal (CEF) realizou o sorteio do concurso Mega-Sena 2865 , cujo prêmio principal ultrapassou os R$ 100 milhões . Duas apostas acertaram as dezenas e irão dividir o prêmio.

Em Goiânia (GO), um bolão de cinco cotas, registrado na Lotérica Eldorado, marcou sete dezenas para aumentar as chances de vitória.

Pela primeira vez no concurso 2865, duas apostas acertaram as seis dezenas e dividirão igualmente o prêmio de R$ 103.014.135,90 , recebendo R$ 51.507.067,95 cada uma.

A transmissão ao vivo foi feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube , nessa terça-feira, 20, reunindo torcedores de todo o país em busca do resultado da Mega-Sena.

Mega-Sena: histórico recente de resultados

Para quem acompanha a Mega-Sena de perto, os últimos três concursos mostram variações nas faixas de premiação, mantendo a frequência de sorteios três vezes por semana (terças, quintas e sábados):

Concurso 2864 (17/05/25): 53 – 15 – 06 – 31 – 17 – 05

53 – 15 – 06 – 31 – 17 – 05 Concurso 2863 (15/05/25): 05 – 56 – 34 – 47 – 23 – 32

05 – 56 – 34 – 47 – 23 – 32 Concurso 2862 (13/05/25): 14 – 04 – 02 – 22 – 44 – 18

Mega-Sena: próximo sorteio e estimativa de prêmio

O próximo concurso será na quinta-feira, 22 de maio, com o prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica ou pela internet, no site e no aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer ao sorteio é preciso marcar entre 6 e 15 números (de 1 a 60) e efetuar o pagamento da aposta. A aposta mínima de 6 dezenas custa R$ 5,00, valor que aumenta conforme o número de escolhas adicionais.