Mega da Virada: lotéricas têm movimentação intensa em Fortaleza; veja fotos

Movimentação na lotérica Sorte Mais Brasil, no bairro Damas / Crédito: FERNANDA BARROS

Com o maior prêmio da história, as lotéricas de Fortaleza registraram uma movimentação intensa nesta terça, 31. Até as 18h, os apostadores podem jogar seus números para tentar ganhar os R$ 600 milhões da Mega da Virada 2024. Ao todo, O POVO percorreu três casas lotéricas da Capital, sendo duas no Centro e uma na Aldeota. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo. Porém, a expectativa dos jogadores já está lá em cima.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A aposentada de 72 anos, Dejanira, por exemplo, afirmou que o seu primeiro desejo, caso ganhe a quantia, é levar a irmã para realizar o tratamento de câncer de medula nos Estados Unidos. Não só ela, mas o restante da família se juntou para fazer um bolão e ter mais chances de ganhar.

"Primeiro de tudo, tem que arrumar uma solução para ela, porque o que a gente quer é a cura da minha irmã. Ela precisa disso. E o restante, eu vou fretar um avião com a família todinha e vou passear pelo mundo inteiro. É isso que eu vou fazer: viver a vida e aproveitar enquanto podemos." Já Eliane Silva, de 55 anos, está desempregada e é o seu primeiro ano apostando na loteria. De acordo com ela, teve um sonho para apostar na loteria e sentiu que "Deus tocou no seu coração". Lotérica localizada na Praça do Ferreira. Eliane Silvia, 55 anos, fez sua aposta Crédito: FERNANDA BARROS

"E os meus planos não são só para mim, mas para os meus filhos, meus netos, minha família inteira. E também para as pessoas que necessitam, como nossos irmãos de rua, né? Porque eles precisam. Eu tenho vontade de ajudar, mas não consigo, porque eu mesma estou precisando de ajuda", relatou. Além disso, Rafael Correia, de 42 anos, trabalha como educador físico e foi com a família fazer compras no supermercado. Porém, avistou a lotérica e a esposa sentiu vontade de realizar uma nova aposta. Desta vez, quem escolheu foi a filha do casal, de dois anos. Rafael Correia, 42 anos, apostou na lotérica Sorte Mais Brasil Crédito: FERNANDA BARROS

"É um prêmio bem gordo, digamos assim. A gente pretende ajudar toda a família, né? Desde nossos pais, irmãos, e também pensamos em ajudar pessoas que precisam, né? Fazer algo para ajudar os mais necessitados, com certeza." O desejo é similar ao motorista interestadual, Seu Gernildo, 49 anos, que pretende melhorar sua qualidade de vida com a Mega da Virada. Desde que as apostas começaram, está jogando números. Na lotérica Sorte Mais Brasil, no bairro Damas, Gernildo, 49 anos, decidiu apostar Crédito: FERNANDA BARROS