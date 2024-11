Loteria dos Sonhos: o que é, como jogar, prêmios e tudo sobre

A Loteria Estadual do Ceará (Lotece) teve a exploração da atividade lotérica no estado ratificada em setembro de 2020, pelas ADPFs de nº 492 e 493. Na ocasião, o julgamento do Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que normas estaduais são válidas no sistema de loterias.

Entre as modalidades sob a administração da Lotece, está a Loteria dos Sonhos. Exclusiva do estado do Ceará, ela apresenta as opções de “milhar”, “centena”, “dezena” e “final” ou “unidade”.

Confira a seguir como a Loteria dos Sonhos funciona e os seus custos.