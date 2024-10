Mega-Sena: aposta de Fortaleza acerta quina e leva R$ 58 mil

Foram 53 apostadores que acertaram o sorteio dos cinco números. Ninguém acertou as seis dezenas

A quina do concurso 2790 da Mega-Sena, realizada no último sábado, 26, saiu para 53 apostadores, sendo um deles em Fortaleza, Ceará.

O acerto na Capital foi um bolão de oito cotas, realizado na forma simples de seis números, que levou R$ 58.927,28.

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio, de R$ 85 milhões, o que resultou no acúmulo da Mega-Sena.