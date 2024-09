Cinco apostas cearenses acertam cinco números da Mega-Sena

Cinco apostas feitas no Ceará acertaram cinco números da Mega-Sena realizada na noite deste sábado, 28, em São Paulo. Quatro delas são de Fortaleza – sendo dois bolões e duas simples – e uma de Jijoca de Jericoacoara – em aposta simples. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 40 milhões. O sorteio do concurso 2.780 teve como números sorteados: 07 - 09 - 10 - 14 - 46 - 53.

Os dois bolões ganharam R$ 70.073,90 e R$ 70.073,74 e as apostas simples ganharam R$ 35.036,92. Todos os jogos foram feitos no bilhete físico. No total, 93 apostas acertaram cinco números no sorteio deste sábado.