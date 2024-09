Mega-Sena: aposta do Ceará leva prêmio de R$ 60 mil após acertar cinco números

Veja os números sorteados: 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50. Ninguém acertou as seis dezenas, e prêmio acumulou para R$ 82 milhões no próximo sorteio.

Uma aposta feita em Fortaleza levou o prêmio de R$ 60.519,72 após acertar cinco dezenas na Mega-Sena. O sorteio do concurso 2.774 foi realizado na noite desse sábado, 14, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 82 milhões.

A aposta de Fortaleza que acertou as cinco dezenas foi uma aposta simples feita por meio do Internet Banking. Outras 65 apostas no Brasil também acertaram cinco dezenas sorteadas. Os números sorteados foram 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50.

Cerca de 4.967 apostadores acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.148,81 cada. Dentre as apostas com quatro dezenas, 81 foram de apostadores do Ceará.