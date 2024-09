Resultado da Loteria Federal Extração Enricou 5901 de hoje (14/09/24); veja prêmio

Resultado do concurso 5901 da Loteria Federal Extração Enricou de hoje, sábado, 14 de setembro de 2024 (14/09/24); prêmios de mais de R$ 3,3 milhões.

A Loteria Federal Enricou é a extração especial que sorteia uma vez no mês, no sábado, mais de R$ 3,3 milhões em prêmios, distribuídos entre o prêmio principal e os prêmios derivados.

Cada bilhete inteiro, composto por 10 frações, custa R$ 100,00. As frações do bilhete também são vendidas separadamente e custam R$ 10,00 cada. O valor do prêmio pago aos bilhetes premiados é proporcional à quantidade de frações adquiridas.