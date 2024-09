Loteria Federal 5900 tem resultado hoje (07/09/24)? Entenda

Resultado da Loteria Federal Concurso 5900 não ocorre hoje, sábado, 07 de setembro de 2024 (07/09/24). O próximo sorteio ocorrerá apenas no dia 11 de setembro (11/09), quarta-feira.

Resultado Loteria Federal hoje (07/09/24): Concurso 5900

Sorteio não será realizado devido ao feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, que ocorre no dia 7 de setembro de 2024 (07/09/24).

Resultado Loteria Federal sexta (06/09/24): Concurso 5899



1º PRÊMIO: ****** - R$ 500.000

2º PRÊMIO: ****** - R$ 27.000

3º PRÊMIO: ****** - R$ 24.000

4º PRÊMIO: ****** - R$ 19.000

5º PRÊMIO: ****** - R$ 18.329