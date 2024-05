Resultado Timemania 2092 hoje (14/05/24); prêmio é R$ 1,9 milhão

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) você pode conferir nesse mesmo link.

Resultado do Concurso 2092 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 14 de maio de 2024 (14/05/24). Prêmio de R$ 1,9 milhão.

Time do Coração: 02 - ALTOS/PI

Time do Coração: 59 - PARANÁ/PR

Time do Coração: 74 - TOCANTINÓPOLIS/TO

Time do Coração: FLORESTA/CE

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania



Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3,00.

Resultados anteriores Timemania

>> Resultado Timemania, Concurso 2091, sábado, 11 de maio (11/05/24).