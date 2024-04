Lotomania 2603 tem resultado hoje (29/03/24)? Entenda

O sorteio da loteria Lotomania não acontecerá nesta sexta-feira, 29 de março de 2024 (29/03/24), devido ao feriado da Paixão de Cristo.

O concurso 2603 se mantém com data programada para esta segunda, 1º de abril de 2024, com prêmio estimado em R$ 9,2 milhões. Além de transmissão ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal.



Resultado Lotomania quarta (27/03/24): Concurso 2602

07 - 16 - 90 - 09 - 73 - 63 - 95 - 38 - 99 - 20 - 77 - 70 - 27 - 31 - 43 - 50 - 80 - 44 - 82 - 15