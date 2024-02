Super Sete 507 tem resultado hoje (12/02/24)? Entenda

O sorteio da loteria Super Sete desta segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 (12/02/24), não ocorrerá devido ao período de Carnaval Crédito: Divulgação/ CEF

O sorteio da loteria Super Sete não acontecerá nesta segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 (12/02/24), devido ao período de Carnaval.

O concurso 507 se mantém com data programada para esta quarta, 14 de fevereiro de 2024, com prêmio estimado em R$ 800 mil. Além de transmissão ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal.

Resultado Super Sete sexta (09/02/24): Concurso 506

C-1: 1

C-2: 9

C-3: 2

C-4: 7

C-5: 8

C-6: 9

C-7: 4

Resultado Super Sete quarta (07/02/24): Concurso 505

C-1: 9

C-2: 7

C-3: 6

C-4: 2

C-5: 0

C-6: 5

C-7: 3 Resultado Super Sete segunda (05/02/24): Concurso 504

C-1: 8

C-2: 3

C-3: 7

C-4: 1

C-5: 4

C-6: 9

C-7: 5 Resultado Super Sete sexta (02/02/24): Concurso 503

C-1: 1

C-2: 8

C-3: 4

C-4: 4

C-5: 3

C-6: 0

C-7: 9 Como apostar na Super Sete?

O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números. No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas.

