Resultado Timemania 2035 hoje (30/12/2023); prêmio é R$ 6,3 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) você pode conferir nesse mesmo link.

Resultado do concurso 2035 da Timemania divulgado na noite de hoje, sábado, 30 de dezembro de 2023 (30/12/23). Prêmio de R$ 6,3 milhões.

Time do Coração: 70 - SÃO JOSÉ/RS

Time do Coração: Palmeiras

Time do Coração: 34-CUIABÁ/MT

Time do Coração: 14 - BOAVISTA/RJ

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania



Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3,00.

Resultados anteriores Timemania

>> Resultado Timemania, Concurso 2034, quinta, 28 de dezembro (28/12/23).