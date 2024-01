Quina 6325 tem resultado hoje (25/12/23)? Entenda

O concurso 6325 tem data programada para terça-feira, 26 de dezembro, com prêmio estimado em R$ 10,5 milhões, além de transmissão ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina de sexta (22/12/23): Concurso 6323



06 - 66 - 33 - 71 - 15

Resultado da Quina de quinta (21/12/23): Concurso 6322



17 - 64 - 61 - 60 - 21

Como apostar na Quina



Basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você por meio da Surpresinha.

Na Quina, ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h, com aposta mínima de R$ 2,50.

