Timemania não tem sorteio hoje, 2; saiba quando será o Concurso 2010

A Timemania não tem sorteio hoje, quinta-feira, 2 de novembro de 2023 (02/11/23), devido ao feriado do Dia de Finados; saiba quando será o Concurso 2010

Time do Coração: 68 - SANTOS/SP

Time do Coração: NÁUTICO/PE

Time do Coração: 35 - FERROVIÁRIA/SP

Resultado Timemania terça (24/10/23): Concurso 2006



Números sorteados: 20 - 33 - 64 - 09 - 14 - 17 - 45

Time do Coração: 75 - TREZE/PB

Como apostar na Timemania



Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.