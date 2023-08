Aposta de Fortaleza ganha R$ 29 milhões na Mega Sena

Uma aposta de seis números de Fortaleza levou o prêmio de R$29 milhões no concurso da Mega Sena 2620, realizado na noite desse sábado, 12 de agosto.

Os números sorteados foram 04 - 06 - 13 - 21 - 26 - 28.

No total, quatro apostas acertaram as seis dezenas e dividem o prêmio de R$ 116.232.513,11. Dois ganhadores são do município de Sinop, no Mato Grosso. Outra aposta ganhadora foi registrada em Uberaba, Minas Gerais.

Conforme a Caixa Econômica Federal, a aposta de Fortaleza foi realizada pela internet.

Já as duas apostas de Sinop foram feitas presencialmente, na mesma casa lotérica. A de Uberaba também foi feita de forma presencial.

Todos os ganhadores apostaram seis números e acertaram em cheio.