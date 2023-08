Resultado da Loteca 1072 hoje (07/08/23); prêmio de R$ 2 milhões

Resultado do Concurso 1072 da Loteca de segunda-feira, 7 de agosto de 2023 (07/08/23). Prêmio está acumulado em R$ 2 milhões.

Resultado Loteca de hoje (07/08/23): Concurso 1072



Jogo 1: ************

Jogo 2: ************

Jogo 3: ************

Jogo 4: ************

Jogo 5: ************

Jogo 6: ************

Jogo 7: ************

Jogo 8: ************ Jogo 9: ************

Jogo 10: ************

Jogo 11: ************

Jogo 12: ************

Jogo 13: ************

Jogo 14: ************

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resultado Loteca de segunda (31/07/23): Concurso 1071



Jogo 1: ATLETICO/MG 1 X 2 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 2: FRANÇA 2 X 1 BRASIL/ COLUNA 1/ COLUNA 1

Jogo 3: FLUMINENSE/RJ 1 X 0 SANTOS/SP/ COLUNA 1

Jogo 4: INTERNACIONAL/RS 1 X 2 CUIABA/MT/ COLUNA 2

Jogo 5: AVAI/SC 1 X 2 GUARANI/SP/ COLUNA 2

Jogo 6: ATHLETICO/PR 3 X 3 CRUZEIRO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 7: CORINTHIANS/SP 3 X 1 VASCO DA GAMA/RJ/ COLUNA 1

Jogo 8: FORTALEZA/CE 0 X 3 BRANGATINO/SP/ COLUNA 2 Jogo 9: SAO PAULO/SP 0 x 0 BAHIA/BA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: NOVORIZONTINO/SP 3 X 1 VILA NOVA/GO/ COLUNA 1

Jogo 11: AMERICA/MG 1 X 4 PALMEIRAS/SP/ COLUNA 2

Jogo 12: BOTAFOGO/RJ 4 X 1 CORITIBA/PR/ COLUNA 1

Jogo 13: PONTE PRETA/SP 2 X 2 VITORIA/BA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: GOIAS/GO 1 X 1 GREMIO/RS/ COLUNA DO MEIO

Resultado Loteca de segunda (24/07/23): Concurso 1070



Jogo 1: GRÊMIO/RS 1 X 0 ATLETICO/MG/ COLUNA 1

Jogo 2: FLAMENGO/RJ 1 X 1 AMERICA/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: PALMEIRAS/SP 3 X 1 FORTALEZA/CE/ COLUNA 1

Jogo 4: POUSO ALEGRE/MG 0 X 1 APERECIDENSE/GO/ COLUNA 2

Jogo 5: CRICIUMA/SC 0 X 1 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA 2

Jogo 6: BAHIA/BA 0 X 0 CORINTHIANS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 7: CUIABA/MT 2 X 1 SÃO PAULO/SP/COLUNA 1

Jogo 8: GUARANI/SP 1 X 0 ATLETICO/GO/ COLUNA 1

Jogo 9: JUVENTUDE/RS 1 X 0 CEARA/CE/ COLUNA 1

Jogo 10: CRUZEIRO/MG 0 X 1 GOIAS/GO/ COLUNA 2

Jogo 11: BRAGANTINO/SP 0 X 0 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 12: SANTOS/SP 2 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: VASCO DA GAMA/RJ 0 X 2 ATHLETICO/PR/ COLUNA 2

Jogo 14: PAYSANDU/PA 1 X 0 CSA/AL/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (17/07/23): Concurso 1069



Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 0 X 0 FLAMENGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: NAUTICO/PE 2 X 1 FIGUEIRENSE/SC/ COLUNA 1

Jogo 3: CORITHIANS/SP 3 X 2 AMERICA/MG/ COLUNA 1

Jogo 4: LONDRINA 1 X 0 VILA NOVA/GO/ COLUNA 1

Jogo 5: PONTE PRETA 0 X 1 TOMBENSE/ COLUNA 2

Jogo 6: BOTAFOGO/RJ 2 X 0 BRAGANTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 7: CRUZEIRO/MG 0 X 0 CORITIBA/PR/ COLUNA DO MEIO

Jogo 8: MIRASSOL/SP 1 X 1 CEARA/CE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 9: FORTALEZA/CE 0 X 1 CUIBA/MT/ COLUNA 2

Jogo 10: SAO PAULO/SP 4 X 1 SANTOS/SP/ COLUNA 1

Jogo 11: CSA/AL 2 X 0 SAO JOSE/RS/ COLUNA 1

Jogo 12: VITORIA/BA 2 X 1 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 13: ATHLETICO/PR 2 X 0 BAHIA/BA/ COLUNA 1

Jogo 14: INTERNACIONAL/RS 0 X 0 PALMEIRAS/SP/ COLUNA DO MEIO

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.