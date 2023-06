Resultado da Super Sete 412 hoje (28/06/23); prêmio de R$ 600 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 412, hoje, quarta-feira, 28 de junho de 2023 (28/06/23).

Prêmio é de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF), por volta de 20 horas (horário de Brasília), e você pode conferir os números sorteados a seguir:

Resultado Super Sete hoje (28/06/23): Concurso 412

C-1: *

C-2: *

C-3: *

C-4: *

C-5: *

C-6: *

C-7: *

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:





Resultado Super Sete segunda (26/06/23): Concurso 411



C-1: 9

C-2: 5

C-3: 5

C-4: 2

C-5: 5

C-6: 2

C-7: 0

Resultado Super Sete sexta (23/06/23): Concurso 410



C-1: 7

C-2: 9

C-3: 0

C-4: 5

C-5: 2

C-6: 2

C-7: 1

Resultado Super Sete quarta (21/06/23): Concurso 409



C-1: 1

C-2: 5

C-3: 5

C-4: 2

C-5: 0

C-6: 1

C-7: 7

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Super Sete?



O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números.

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos.

Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas.

A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5,00, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.

Enquanto isso, quem tiver sete acertos leva 55% da premiação. O prêmio total, somando as faixas fixas e proporcionais, corresponde a 43,35% da arrecadação. Caso não haja premiados na faixa principal, de sete acertos, o prêmio acumula para o próximo sorteio.

Assim como em outras modalidades das Loterias Caixa, é possível fazer Surpresinha (permitir que o computador escolha aleatoriamente números para a aposta) e Teimosinha (apostar em diversos concursos com a mesma combinação de números). Há também a possibilidade de apostar no Bolão, com cotas proporcionais em várias apostas de uma só vez.

Resultados anteriores da Super Sete

