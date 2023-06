Resultado Timemania 1950 hoje (15/06/2023); prêmio é R$ 300 mil

Repórter no OPOVO

Resultado do concurso 1950 da Timemania divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 15 de junho de 2023 (15/06/23). Prêmio de R$ 300 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) você pode conferir nesse mesmo link.

Resultado Timemania hoje (15/06/23): Concurso 1950

Números sorteados: *******



Time do coração: *******



A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:





Resultado Timemania terça (13/06/23): Concurso 1949



Números sorteados: 46 - 39 - 80 - 68 - 10 - 41 - 61

Time do coração: 30 - CRB/AL

Resultado Timemania sábado (10/06/23): Concurso 1948



Números sorteados: 55 - 64 - 57 - 14 - 62 - 08 - 53

Time do coração: 09 - ATLÉTICO/GO

Resultado Timemania sexta (09/06/23): Concurso 1947



Números sorteados: 49 - 50 - 25 - 74 - 19 - 05 - 45

Time do coração: 69 - SÃO BENTO/SP

Como apostar na Timemania



Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3.

Resutados anteriores Timemania

>> Resultado Timemania, Concurso 1949, terça, 13 de junho (13/06/23).

>> Resultado Timemania, Concurso 1948, sábado, 10 de junho (10/06/23)

>> Resultado Timemania, Concurso 1947, sexta, 09 de junho (09/06/23)

