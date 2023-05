Lotofácil: prêmio principal sai para aposta de Fortaleza

O Concurso 2.812 da Lotofácil, sorteado na noite dessa segunda-feira, 15, tem fortalezenses entre os ganhadores. Das quatro apostas vencedoras, uma foi de um bolão feito em casa lotérica no bairro Aldeota.

O prêmio total da Lotofácil 2.812 foi de R$ 1.515.348,40. Após a divisão, cada aposta vencedora levou R$ 378.837,10.

O valor pago no bolão, no entanto, é um pouco maior: R$ 421.687,20. Isto ocorre porque, como a aposta foi de 17 números, também são calculados no total os prêmios equivalentes para as vezes em que foram acertadas 14 e 13 dezenas, não apenas as 15 da faixa principal.

Ao todo, foram 15 cotas contempladas no bolão. Com a divisão, cada apostador deve levar para casa R$ 28.112,48.

Lotérica de Fortaleza é "pé quente"

A Loteria Aldeota, onde foi feito o bolão que acertou a Lotofácil 2.812, tem fama de ser "pé quente". Isto porque não é a primeira vez que o local registra uma aposta vencedora nas Loterias Caixa.

Somente na Lotofácil, o concurso 2.812 marca a terceira premiação a sair para uma aposta feita no local. No "currículo" da casa lotérica consta também um acerto na faixa principal da Mega Sena, que deixou um sortudo cerca de R$ 100 milhões mais rico. Em outra ocasião, uma quina também na modalidade de seis dezenas rendeu mais de R$ 400 mil aos participantes do bolão.

