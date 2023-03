Resultado da Lotomania 2439 hoje (08/03/23); prêmio R$ 9 milhões

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Resultado da Lotomania, concurso 2439, divulgado na noite de hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023 (08/03/23). Prêmio é de R$ 9 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF), por volta de 20 horas (horário de Brasília), e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resultado Lotomania hoje (08/03/23): Concurso 2439

*****************

Resultados anteriores da Lotomania

>> Resultados da loteria Lotomania, concurso 2437, segunda, 6 de março (06/03/23)

>> Resultados da loteria Lotomania, concurso 2437, sexta, 3 de março (03/03/23)

>> Resultados da loteria Lotomania, concurso 2436, segunda, 1º de março (01/03/23)

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50.

Mais notícias de Economia

Tags