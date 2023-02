Resultado da Loteca 1034 hoje (13/02/23); prêmio de R$ 300 mil

Resultado do Concurso 1034 da Loteca de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 (13/02/23), da Caixa Econômica Federal (CEF). Prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

Você pode conferir a tabela completa com placar dos jogos neste mesmo link.



Resultado Loteca hoje (13/02/23): Concurso 1034



Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 2 X 0 VASCO DA GAMA/RJ - COLUNA 1

Jogo 2: NAUTICO/PE 2 X 2 SPORT/PE - COLUNA DO MEIO

Jogo 3: LAZIO 0 X 2 ATALANTA BERGMAS - COLUNA 2

Jogo 4: BOTAFOGO/RJ 2 X 0 BANGU/RJ - COLUNA 1

Jogo 5: ATHLETICO/PR 3 X 1 OPERARIO/PR - COLUNA 1

Jogo 6: SAO BENTO 0 X 1 GUARANI/SP - COLUNA 2

Jogo 7: AVAI/SC 1 X 1 BRUSQUE/SC - COLUNA DO MEIO

Jogo 8: BRAGANTINO/SP 0 X 0 MIRASSOL/SP - COLUNA DO MEIO

Jogo 9: BRASIL PELOTAS/RS 0 X 1 INTERNACIONAL/RS - COLUNA 2

Jogo 10: JUVENTUS 1 X 0 FIORENTINA - COLUNA 1

Jogo 11: LYON 2 X 1 LENS - COLUNA 1

Jogo 12: VILLAREAL 0 X 1 BARCELONA - COLUNA 2

Jogo 13: SAO PAULO/SP 3 X 1 SANTOS/SP - COLUNA 1

Jogo 14: INTER LIMEIRA/SP 0 X 1 SANTO ANDRE/SP - COLUNA 2



Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.



A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.



Recebimento de prêmios da Loteca



Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.



"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.

Resultados anteriores da Loteca

>> Resultado da Loteca concurso 1033, segunda, 06 de fevereiro (06/02/23)

