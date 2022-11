Mega Sena: resultados de hoje, sábado, 19 de novembro (19/11)

Articulista quinzenal do O POVO

Resultado do concurso 2540 da Mega Sena divulgado na noite de hoje, sábado, 19 de novembro (19/11). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF), por volta das 20 horas, e você pode conferir as dezenas sorteadas a seguir:

Resultado Mega Sena hoje (19/11): Concurso 2540



Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Resultados anteriores da Mega Sena

