Apostador de Fortaleza ganha R$ 85 mil ao errar todas as dezenas sorteadas na Lotomania 2307

Ganhar na loteria é um sonho recorrente entre milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas já imaginou ganhar uma bolada de dinheiro por não acertar nenhum número sorteado? Isso não só é possível como aconteceu com um apostador de Fortaleza no último sorteio da Lotomania. Ao errar todas as 20 dezenas sorteadas no concurso de número 2307, o apostador levou para casa o equivalente R$ 85.793,84.

A chance dessa situação acontecer é de uma em 11,3 milhões. Apesar da baixa probabilidade, situação foi o grande destaque do sorteio da Lotomania da última segunda-feira, 2 de maio.

O prêmio principal da loteria, estimado em R$ 482.590,19, acumulou já que ninguém acertou as 20 dezenas no último sorteio e foi para o patamar de R$ 1 milhão, a ser sorteado no dia 4 de maio.

Ainda assim, conforme informações da Caixa Econômica Federal, 17.414 apostas foram premiadas no último sorteio da Lotomania. A distribuição dos prêmio ocorre da seguinte forma:

A aposta de Fortaleza, premiada com pouco mais de R$ 85 mil, foi realizada presencialmente na loteria "Loterias 13 da sorte" no bairro Vila Peri. O apostador investiu o equivalente a R$ 2,50 em uma aposta única com 50 dezenas. Ao todo, o concurso2307 da Lotomania teve arrecadação milionária de R$R$ 3.534.100.

Resultado da Lotomania de 02 maio, concurso 2307:

06 - 08 - 11 - 25 - 26 - 32 - 43 - 46 - 49 - 54 - 55 - 61 - 68 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 83

