Resultado da Dupla Sena, Concurso 2355, hoje, sábado, 9 de abril (09/04)

Resultado do concurso 2355 da Dupla Sena não será divulgado na noite de hojehoje, sábado, 9 de abril (09/04). As dezenas serão sorteadas no sábado, 16 de abril (16/04) pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 20 horas. Os sorteios semanais estão temporariamente suspensos até a data para acumulo de recursos para o sorteio especial de Páscoa da Dupla Sena, com prêmio estimado em R$ 30 milhões.

Como apostar na Dupla Sena



Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena

