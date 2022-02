Resultado Loteca, concurso 974 de hoje, segunda, 14 de fevereiro (14/02)

Resultado do Concurso 974 da Loteca de hoje, segunda, 14 de fevereiro (14/02), divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 19 horas e você pode conferir a tabela completa com placar dos jogos aqui neste mesmo link.

Resultado da Loteca hoje (14/02): Concurso 974

Jogo 1: America/MG 0 x 2 Atletico/MG - Coluna 2

Jogo 2: Ceará/CE 1 x 1 Sampaio Corrêa/MA - Coluna do meio

Jogo 3: Aparecidense/GO 1 x 2 Atletico/GO - Coluna 2

Jogo 4: Caxias/RS 0 x 1 Internacional/RS - Coluna 2

Jogo 5: Lyon 2 x 0 Nice - Coluna 1

Jogo 6: Nautico/PE 2 x 3 Fortaleza/CE - Coluna 2

Jogo 7: Tombense/MG 0 x 3 Cruzeiro/MG - Coluna 2

Jogo 8: Tottenham 0 x 2 Wolves - Coluna 2

Jogo 9: Santos/SP 2 x 1 Ituano/SP - Coluna 1

Jogo 10: Cianorte/PR 1 x 1 Operario/PR - Coluna do meio

Jogo 11: Atalanta Bergamas 1 x 1 Juventus - Coluna do meio

Jogo 12: Ponte Preta/SP 1 x 2 São Paulo/SP - Coluna do meio

Jogo 13: CRB/AL 1 x 1 CSA/AL - Coluna do meio

Jogo 14: Coritiba/PR 0 x 0 Cascavel/PR - Coluna do meio

Como apostar na Loteca?

Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.



A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.

Recebimento de prêmios da Loteca

Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.

Resultados anteriores da Loteca



>> Resultado Concurso 973 da Loteca sorteado segunda-feira, 7 de fevereiro (07/02)

>> Resultado Loteca Concurso 972 sorteado segunda-feira, 31 de janeiro (31/01)

>> Resultado Concurso 971 da Loteca sorteado segunda-feira, 24 de janeiro (24/01)









Tags