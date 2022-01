Resultado da Lotofácil, Concurso 2419, hoje, terça, 11 de janeiro (11/01)

O resultado do concurso 2419 da Lotofácil será divulgado na noite de hoje, terça-feira, 11 de janeiro (11/01). Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 20 horas e você pode conferir as dezenas sorteadas neste mesmo link logo após divulgação do sorteio pela Caixa.

Resultados anteriores da Lotofácil



>> Resultado da Lotofácil Concurso 2418 foi divulgado na noite de segunda, 10 de janeiro (10/01)

>> Resultado da Lotofácil Concurso 2417 foi divulgado na noite de sábado, 8 de janeiro (08/01)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

>> Resultado da Lotofácil Concurso 2416 foi divulgado na noite de sexta, 7 de janeiro (07/01)

Tags