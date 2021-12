Bolão da Mega da Virada: como fazer e tudo sobre essa forma de aposta

Com pouca chance de ganhar com uma simples aposta, jogadores participam de bolão para chegar mais perto do sonhado prêmio e até ganhá-lo; Mega da Virada vale R$ 350 milhões

A Mega da Virada ocorre no último dia do ano, 31 de dezembro. É possível apostar até às 17h de sexta-feira, 31, com o sorteio ocorrendo no mesmo dia às 20h no horário de Brasília. O prêmio estimado deste ano é considerado um dos maiores da história do evento, chegando ao valor de R$ 350 milhões.

Assim como na Mega Sena regular, que é a loteria mais difícil de acertar, o objetivo da Mega da Virada é cravar as 6 dezenas sorteadas dentre as 60 disponíveis no bilhete, sendo a probabilidade de acertar todas as dezenas em um volante de 60 números é de 1 em 50 milhões. Nesse sentido, se nenhuma aposta acertar os seis números, quem acertar cinco recebe o prêmio e assim por diante.

Sendo as chances de ganhar a bolada apenas com uma aposta simples de seis números, os jogadores acabam apostando em mais números na cartela ou participando de bolão para chegar mais perto do sonhado prêmio e até ganhá-lo. A Caixa permite que uma pessoa jogue até 15 dezenas, aumentando a possibilidade de cravar a aposta em 1 em 10 mil, mas o investimento é alto: R$ 17.517,50 e acaba por não valer a pena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mega da Virada: horário e onde assistir ao vivo ao sorteio da loteria

Mega da Virada: três apostas do Ceará já ganharam; veja números sorteados

Mega da Virada: qual a vantagem de jogar no bolão?

A vantagem de jogar no bolão é a possibilidade de apostar em mais números por um valor menor, aumentando a perspectiva de obtenção do prêmio. Para tanto, o apostador deve jogar junto de amigos e familiares e dividir o prêmio entre os participantes.

Ao portal R7, Matheus Paiva, doutor em economia e professor da Universidade Católica de Brasília (UCB), afirma que apostar mais dezenas é o que aumenta consideravelmente as chances de alguém ser premiado, mas o custo da aposta também aumenta. Por isso, o bolão, que é quando até 100 pessoas apostam em até 15 números, é uma opção mais barata de melhorar as chances de ganho da Mega da Virada.

Desde o primeiro sorteio da Mega da Virada até o último, feito em 2020, o prêmio sempre foi repartido entre vários ganhadores. No município de Juscimeira, no Mato Grosso, um bolão de 20 cotas foi um dos vencedores do prêmio de R$ 304 milhões. O grupo de jogadores ganhou R$ 2,9 milhões no sorteio, sendo que cada um contribuiu com R$ 107,94.

"Apostar em bolão significa, na prática, fazer mais apostas. Assim, as chances aumentam, mas o prêmio esperado diminui, porque, se algum jogo do bolão for sorteado, o prêmio terá de ser dividido entre os que participaram. Em termos práticos, apostar no bolão significa abrir mão de uma parte do prêmio para obter um pouco mais de chance de ser sorteado", explica o professor.

Mega da virada: como apostar no bolão

O método mais tradicional costuma reunir um grupo de pessoas entre amigos, familiares e colegas de trabalho para arrecadar a quantia necessária para uma aposta com mais de seis números. Esse método, no entanto, não é oficialmente reconhecido pela Caixa Econômica e, por isso, as pessoas precisam confiar nos responsáveis por efetuar a aposta e guardar do jogo o bilhete caso o grupo vença o sorteio.

Por outro lado, o grupo pode apostar nos bolões oficiais da Caixa, que devem ser realizados presencialmente nas casas lotéricas de maneira que cada bolão deve ter, pelo menos, duas cotas e, no máximo, 100.

Sobre o assunto Mega da Virada: últimos dias para fazer apostas

Mega da Virada: saiba como e até quando apostar na loteria

Bolões com apostas de seis dezenas podem ter nove cotas e bolões com apostas de sete dezenas podem ter até 63 cotas. Uma cota custa no mínimo R$ 5,00 e é possível realizar até dez apostas diferentes e todas devem ter o mesmo número de dezenas.

Existem ainda os bolões organizados pelas casas lotéricas que também são reconhecidos pela Caixa, basta escolher um dos bilhetes à venda em uma lotérica. Nesse caso, o volante da aposta é emitido pela própria casa lotérica, que escolhe os números, a quantidade de apostas e as cotas. Nesse caso, é cobrada uma taxa administrativa de até 35% pelo valor da cota relativo ao trabalho da lotérica, que define a aposta e processa o pedido.

Mega da virada: como fazer o bolão

Não existe a possibilidade de fazer um bolão oficial no site das Loterias Caixa, sendo necessário ir a uma casa lotérica para efetuar a aposta. R$ 10 é o valor mínimo para concorrer a um bolão da Mega da Virada. Pagando essa quantia, o jogador pode participar de duas cotas, já que elas não podem custar abaixo de R$ 5. Assim, é importante enfatizar que o valor final da cota depende de quantos jogadores farão a aposta.

O participante escolhe as dezenas que serão jogadas e o número de cotas do bolão. Está disponível, também, a opção “surpresinha”, de modo que o computador escolhe os números apostados de forma aleatória.

Ao ser realizada a aposta, todos os participantes do bolão recebem uma via da cota para o possível recebimento do prêmio, de modo que a quantidade de cotas adquiridas influencia diretamente no valor oficial do bolão.

Mega da Virada: como funciona a aposta individual?

A aposta individual funciona da mesma forma que o jogo tradicional da Mega-Sena. O jogador paga R$ 4,5 e escolhe seis dezenas para concorrer ao prêmio. Caso queira apostar em mais números deverá desembolsar uma quantia maior. A aposta pode ser realizada presencialmente em casas lotéricas ou virtualmente pelo site de loterias da Caixa.



Tags