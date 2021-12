Mega da Virada pode garantir rendimento mensal milionário para ganhador

As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de dezembro em qualquer agência lotérica do País, pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo Loterias Caixa

A Caixa Econômica Federal estima que o prêmio da Mega da Virada seja de aproximadamente R$ 350 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio acontecerá às 20h do dia 31 de dezembro. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio irá para quem acertar cinco dezenas e assim por diante.

Caso apenas uma pessoa seja vencedora e opte por deixar o dinheiro na poupança, poderá ganhar R$ 1,75 milhão por mês apenas com os rendimentos. Os cálculos são da professora do Insper, Juliana Inhasz.

No entanto, o rendimento da poupança vem perdendo para a inflação ao longo do ano. Até novembro, o investimento mais popular do País rendeu 2.94%, enquanto a inflação registrou elevação de 9.26%.

Com a elevação da Selic realizada pelo Comitê de Políticas Econômicas (Copon) no início de dezembro, a poupança passou a render 0.5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).

Mega da Virada: como apostar?

As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de dezembro em qualquer agência lotérica do País, pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e IOS. Quem for cliente da Caixa pode fazer suas apostas pelo internet banking do banco.

Quem desejar fazer as apostas pelo site das Loterias Caixa precisa ter mínimo de 18 anos. Ao acessar o site, é preciso fazer um cadastro. Depois, o apostador insere os números que deseja jogar e efetua o pagamento através do cartão de crédito. O valor mínimo para as apostas realizadas na internet é de R$30 e máximo de R$945 por dia. Já nas agências lotéricas, o mínimo é R$4.50.

Mega da Virada: onde assistir ao vivo ao sorteio?

Os brasileiros poderão acompanhar o resultado do sorteio, que será transmitido pela TV Globo e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Mega da Virada: probabilidades

Segundo a Caixa, a probabilidade de uma única pessoa ganhar com um jogo simples, que reúne apenas seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Para quem optar por jogar em 15 dezenas, número limite, a probabilidade cai para 1 em 10.003. Quem desejar jogar nas 15 dezenas irá desembolsar R$ 22.52250.

