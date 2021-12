Resultado da Dupla Sena, Concurso 2313, hoje, terça, 21 de dezembro (21/12)

O resultado do Dupla Sena, Concurso 2313 será divulgado na noite de hoje, terça, 21 de dezembro (21/12). O prêmio de R$ 300 mil; saiba como apostar

O resultado do concurso 2313 da Dupla Sena será divulgado na noite de hoje, terça, 21 de dezembro (21/12). Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 20 horas e você pode conferir as dezenas sorteadas neste mesmo link logo após divulgação do sorteio pela Caixa. O prêmio está estimado em R$ 300 mil.

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena

>> Resultado da Dupla Sena concurso 2312 de sábado, 18 de dezembro (18/12). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 49 38 18 36 24 25; 2º sorteio: 24 06 12 46 29 41

>> Resultado da Dupla Sena concurso 2311 de quinta, 16 de dezembro (16/12). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 09 25 28 31 33 45; 2º sorteio: 06 11 12 22 32 33



>> Resultado da Dupla Sena concurso 2310 de terça, 14 de dezembro (14/12). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 02 14 23 35 41 45; 2º sorteio: 17 25 34 35 42 46



>> Resultado da Dupla Sena concurso 2309 de sábado, 11 de dezembro (11/12). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 39 08 10 30 25 18; 2º sorteio: 47 34 14 25 22 48

Tags