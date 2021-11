Tele Sena de Natal: resultado do 2º sorteio hoje, domingo, 28 de novembro

O resultado do segundo (2º) sorteio da Tele Sena de Natal de 2021, será divulgado na noite de hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), pelo SBT, após as 20 horas. São mais de R$ 7 milhões em diversos prêmios, além de carros e casas e você pode conferir as dezenas sorteadas neste mesmo link logo após o sorteio do SBT. Saiba como apostar:

Como jogar na Tele Sena

O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 10,00 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria.

Todos os sorteios da Tele Sena

Tele Sena de Natal em 2021

Resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Natal de 2021 de domingo, 21 de novembro (21/11): 02 12 15 20 37



