Resultado da Dupla Sena, Concurso 2293, hoje, terça, 2 de novembro (02/11)

O resultado do Dupla Sena, Concurso 2293 será divulgado na noite de quinta-feira, 4 de novembro (04/10). O prêmio está acumulado em R$ 5,3 milhões

Não haverá sorteio da Dupla Sena hoje, terça-feira, 2 de novembro (02/11) em virtude do feriado nacional do Dia de Finados. O resultado do concurso 2293 da Dupla Sena será divulgado na noite de quinta-feira, 4 de novembro (04/10). Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 20 horas. O prêmio está estimado em R$ 5,3 milhões.

Como jogar na Dupla Sena



Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena



>> Resultado da Dupla Sena concurso 2292 de sábado, 30 de outubro (30/10). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 33 47 38 03 17 37; 2º sorteio: 42 10 36 18 11 20



>> Resultado da Dupla Sena concurso 2291 de quinta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram - 1º sorteio: 03 12 23 25 33 49; 2º sorteio: 07 10 23 28 32 44

>> Resultado da Dupla-Sena concurso 2290 de terça, 26 de outubro (26/10).Os números sorteados forma - 1º sorteio: 05 22 24 27 36 38; 2º sorteio: 01 02 06 12 17 41







