Não haverá sorteio da Lotofácil hoje, terça, 31 de agosto (31/08)

Não haverá sorteio da Lotofácil hoje, terça-feira, 31 de agosto (31/08). Os sorteios da loteria estão suspensos pela Caixa Econômica Federal (CEF) como forma de direcionar as apostas para o sorteio especial do concurso 2320 da Lotofácil de Independência que será realizado no dia 11 de setembro, (11/09) e está com prêmio estimado em R$ 150 milhões

Resultados anteriores da Lotofácil

O resultado da Lotofácil Concurso 2319 foi divulgado na noite de sexta, 27 de agosto (27/08). Os números sorteados foram:

02 03 08 12 13



14 15 16 17 19



21 22 23 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2318 foi divulgado na noite de quinta, 26 de agosto (26/08). Os números sorteados foram:

02 05 06 07 08



11 13 16 17 18



19 20 21 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2317 foi divulgado na noite de quarta, 25 de agosto (25/08). Os números sorteados foram:

01 02 03 05 06



07 09 14 15 16



17 20 21 23 25

