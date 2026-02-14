Carneiro do Ordones abrirá nova unidade em Fortaleza

O restaurante Carneiro do Ordones abrirá uma nova unidade na Messejana, região Sul de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo shopping Giga Mall, onde o empreendimento será instalado. A data de abertura ainda não foi divulgada.

"O Giga Mall vive um novo momento de crescimento, fortalecimento e grandes conquistas. Seguimos avançando, trazendo marcas e experiências que fazem a diferença para toda a região. A chegada do Carneiro do Ordones marca essa nova fase: mais movimento, mais oportunidades e ainda mais força para a zona sul", publicou o shopping nas redes sociais.