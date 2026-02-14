Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carneiro do Ordones abrirá nova unidade em Fortaleza

Rede de restaurantes especializada em comida regional nordestina terá nova unidade em shopping na Messejana
O restaurante Carneiro do Ordones abrirá uma nova unidade na Messejana, região Sul de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo shopping Giga Mall, onde o empreendimento será instalado.  A data de abertura ainda não foi divulgada. 

"O Giga Mall vive um novo momento de crescimento, fortalecimento e grandes conquistas. Seguimos avançando, trazendo marcas e experiências que fazem a diferença para toda a região. A chegada do Carneiro do Ordones marca essa nova fase: mais movimento, mais oportunidades e ainda mais força para a zona sul", publicou o shopping nas redes sociais.

Operando desde 1995, a rede de restaurantes é especializada em comida regional nordestina e carneiro, e fatura cerca de R$70 milhões anualmente. 

