Varejo do Ceará tem o 4ª melhor desempenho do País em 2025

A venda dos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos foi as que mais cresceram no Ceará em 2025 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Resumo O Ceará teve a 4ª maior alta do País no varejo ampliado em 2025 (4,2%), ficando 4,1 p.p. acima da média nacional (0,1%)

O desempenho cearense foi o melhor do Nordeste, empatando com a Paraíba no ranking das unidades federativas

No varejo comum, o Ceará cresceu 3,3%, enquanto o Brasil subiu 1,6%, no nono ano consecutivo de ganhos no cenário nacional

Farmácia (+9,8%), atacado de alimentos (+8,6%) e combustíveis (+8%) lideraram as altas no comércio varejista do Ceará em 2025

Informática (-12,6%) e livros (-1,1%) foram as únicas atividades com queda no volume de vendas cearense no acumulado do ano O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado foi o quarto maior do Brasil em 2025, com um crescimento de 4,2% em relação à 2024, ficando abaixo apenas do Amapá (7,9%), do Mato Grosso (5,1%) e de Tocantins (5%).

Esta categoria, além do varejo normal, inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Com essa alta, o desempenho do Estado ficou 4,1 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (0,1%) e foi o melhor do Nordeste, empatando com a Paraíba. Confira mais abaixo o desempenho de cada Unidade Federativa (UF) em 2025. Os dados foram compilados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o levantamento, no período, apenas duas das onze atividades de divulgação analisadas apresentaram recuo: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-12,6%), e livros, jornais, revistas e papelaria (-1,1%). Nas altas, destacaram-se os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos ( 9,8%), o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (8,6%) e os combustíveis e lubrificantes (8%).

Considerando apenas o comércio varejista, o desempenho do Estado também foi positivo no acumulado do ano. A alta foi de 3,3%, 1,7 p.p. maior que a do Brasil (1,6%). Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação em 2025 em relação à 2024: Comércio Varejista (3,3%) Combustíveis e lubrificantes: 8%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,7%



Tecidos, vestuário e calçados: 5,2%



Móveis e eletrodomésticos: 0%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 9,8%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -1,1%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -12,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 6,8% Comércio Varejista Ampliado (4,2%) Veículos, motocicletas, partes e peças: 5,4%



Material de construção: 1,2%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 8,6% Ainda no comparativo anual, de dezembro de 2024 para dezembro de 2025, o varejo cearense também se destacou, tanto no ampliado quanto no comum, com altas de 5,5% e 3,3%, respectivamente.