Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fazenda corrige projeções de resultado de estatais no decreto de programação orçamentária 2026

Fazenda corrige projeções de resultado de estatais no decreto de programação orçamentária 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Fazenda divulgou no período da noite desta sexta-feira, 13, uma retificação do decreto de programação orçamentária de 2026 para corrigir os dados do resultado primário de algumas empresas estatais federais, divulgados na quinta-feira, 12. A pasta não informou, até o fechamento deste texto, se o resultado primário geral e o das estatais também foram alterados.

Veja as mudanças:

- Emgepron sai de déficit de R$ 17,797 bilhões para déficit de R$ 3,102 bilhões;

- Hemobrás sai de déficit de R$ 8,591 bilhões para déficit de R$ 967 milhões;

- Correios sai de déficit de R$ 8,261 bilhões para déficit de R$ 9,101 bilhões;

- Infraero sai de déficit de R$ 4,360 bilhões para déficit de R$ 655 milhões;

- Serpro sai de déficit de R$ 3,564 bilhões para superávit de R$ 285 milhões;

- Autoridade Portuária de Santo (APS) sai de déficit de R$ 2,421 bilhões para déficit de R$ 570 milhões;

- Companhia Docas do Pará sai de déficit de R$ 2,106 bilhões para déficit de R$ 313 milhões;

Para a Emgea, que não aparecia na versão anterior, a projeção é de déficit de R$ 649 milhões.

Segundo o decreto publicado na quinta-feira e que deve sofrer a retificação, o governo federal estima que as empresas estatais federais vão fechar 2026 com déficit primário de R$ 1,074 bilhão.

A previsão indica cumprimento da meta do setor, que limita o déficit a R$ 6,752 bilhões. A projeção foi divulgada na quinta-feira, no primeiro decreto de programação orçamentária e financeira do ano.

O cumprimento da meta só vai ser possível porque estão excluídas do alvo despesas de até R$ 10 bilhões para empresas estatais que "possuam plano de reequilíbrio econômico-financeiro".

Essa cláusula foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) por iniciativa do governo, devido à crise econômica que atinge os Correios.

No ano passado, a empresa tomou um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União de um consórcio de bancos. Só R$ 10 bilhões foram pagos até o fim de 2025. Segundo as estimativas do decreto, os Correios devem fechar 2026 com um déficit primário de R$ 9,101 bilhões. No ano passado, até setembro, a empresa tinha um prejuízo de mais de R$ 6 bilhões.

Sem a exclusão dos R$ 10 bilhões em despesas dos Correios com o seu plano de recuperação da meta, as empresas estatais teriam um déficit primário de R$ 11,074 bilhões, segundo as projeções do governo. Tudo mais constante, isso exigiria que o Executivo compensasse os rombo por meio do Orçamento fiscal, reduzindo o espaço para gastos públicos.

Além da recuperação dos Correios, também são excluídas da meta das estatais federais as despesas com o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo as projeções do governo, elas devem somar R$ 4,234 bilhões este ano.

A expectativa do governo é que o resultado primário das empresas estatais seja positivo em R$ 5,973 bilhões de janeiro a abril, considerando todas as despesas não contabilizadas para fins de cálculo da meta. De janeiro a agosto, a expectativa é que o resultado seja positivo em R$ 8,139 bilhões.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar