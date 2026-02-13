Fazenda corrige projeções de resultado de estatais no decreto de programação orçamentária 2026

O Ministério da Fazenda divulgou no período da noite desta sexta-feira, 13, uma retificação do decreto de programação orçamentária de 2026 para corrigir os dados do resultado primário de algumas empresas estatais federais, divulgados na quinta-feira, 12. A pasta não informou, até o fechamento deste texto, se o resultado primário geral e o das estatais também foram alterados. Veja as mudanças:

- Emgepron sai de déficit de R$ 17,797 bilhões para déficit de R$ 3,102 bilhões;

- Hemobrás sai de déficit de R$ 8,591 bilhões para déficit de R$ 967 milhões; - Correios sai de déficit de R$ 8,261 bilhões para déficit de R$ 9,101 bilhões; - Infraero sai de déficit de R$ 4,360 bilhões para déficit de R$ 655 milhões;

- Serpro sai de déficit de R$ 3,564 bilhões para superávit de R$ 285 milhões; - Autoridade Portuária de Santo (APS) sai de déficit de R$ 2,421 bilhões para déficit de R$ 570 milhões; - Companhia Docas do Pará sai de déficit de R$ 2,106 bilhões para déficit de R$ 313 milhões;

Para a Emgea, que não aparecia na versão anterior, a projeção é de déficit de R$ 649 milhões. Segundo o decreto publicado na quinta-feira e que deve sofrer a retificação, o governo federal estima que as empresas estatais federais vão fechar 2026 com déficit primário de R$ 1,074 bilhão. A previsão indica cumprimento da meta do setor, que limita o déficit a R$ 6,752 bilhões. A projeção foi divulgada na quinta-feira, no primeiro decreto de programação orçamentária e financeira do ano.

O cumprimento da meta só vai ser possível porque estão excluídas do alvo despesas de até R$ 10 bilhões para empresas estatais que "possuam plano de reequilíbrio econômico-financeiro". Essa cláusula foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) por iniciativa do governo, devido à crise econômica que atinge os Correios. No ano passado, a empresa tomou um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União de um consórcio de bancos. Só R$ 10 bilhões foram pagos até o fim de 2025. Segundo as estimativas do decreto, os Correios devem fechar 2026 com um déficit primário de R$ 9,101 bilhões. No ano passado, até setembro, a empresa tinha um prejuízo de mais de R$ 6 bilhões.