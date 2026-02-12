Atividades turísticas crescem 0,2% em dezembro ante novembro, afirma IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,2% em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 12. Houve avanços em quatro dos 17 locais pesquisados, sendo o mais relevante registrado no Rio de Janeiro (7,6%), seguido por São Paulo (0,8%) e Paraná (1,3%). Na direção oposta, as principais perdas ocorreram no Pará (-7,9%), Bahia (-2,5%), Minas Gerais (-1,6%) e Rio Grande do Sul (-2,6%).

O segmento de atividades turísticas operava em dezembro em nível recorde na série histórica da pesquisa. O grupamento estava ainda 13,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.