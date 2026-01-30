Tim conclui aquisição da V8.Tech

A Tim anunciou nesta sexta-feira, 30, que concluiu aquisição da totalidade do capital social da V8 Consulting S.A (V8.Tech) após terem sido atendidas todas as condições precedentes aplicáveis.

A transação foi efetuada por um valor de R$ 140 milhões, em uma operação que reforça a estratégia voltada para o Business-to-Business (B2B) da Tim, conforme a empresa indicou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de novembro de 2025.