Tim conclui aquisição da V8.Tech

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Tim anunciou nesta sexta-feira, 30, que concluiu aquisição da totalidade do capital social da V8 Consulting S.A (V8.Tech) após terem sido atendidas todas as condições precedentes aplicáveis.

A transação foi efetuada por um valor de R$ 140 milhões, em uma operação que reforça a estratégia voltada para o Business-to-Business (B2B) da Tim, conforme a empresa indicou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de novembro de 2025.

Fundada em 2014, a V8.Tech é uma empresa de tecnologia especializada na integração de soluções digitais e serviços gerenciados, com forte atuação em transformação digital, computação em nuvem (multicloud, privada e híbrida) e inteligência artificial.

