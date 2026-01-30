IBGE: desemprego até dezembro fica em 5,1% e 2025 tem melhor resultado desde 2012

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, segundo os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em igual período de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre móvel até novembro, a taxa de desocupação estava em 5,2%.