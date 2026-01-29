Saldo de emprego de 2025 é compatível com maior juro real do mundo, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quinta-feira, 29, que o resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em 2025 é "compatível com o maior juro real do mundo", excetuando a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia. O saldo de empregos em 2025 foi de 1.279.498 postos de trabalho, pouco abaixo da projeção intermediária, que era de abertura líquida de 1,4 milhão de vagas. O resultado representou crescimento de 2,71%, que é menor do que o crescimento registrado em 2024 (3,69%) e 2023 (3,30%). Este foi o pior resultado para um ano desde o início da série histórica atual, iniciada em 2020, na pandemia. Naquele ano, o País fechou 189.393 postos de trabalho.

Marinho aproveitou para criticar novamente o Banco Central (BC). Ele afirmou que vinha alertando sobre o processo de desaceleração do ritmo de crescimento da economia e isso acabou acontecendo. "Não se trata de desaquecimento da economia, felizmente. Não se trata de queda na economia, mas é no ritmo do crescimento", disse.

Sobre a decisão desta quarta-feira, 28, do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a Selic em 15,0% ao ano, ele disse que ela veio dentro do esperado, mas as medidas de corte têm vindo "com atraso". Projeção para 2026 Sobre 2026, Marinho disse que é possível que a atuação do BC pode comprometer um bom pedaço do ano, "por responsabilidade exclusiva do monitoramento que o Banco Central faz, e acho que faz de forma muito conservadora".

O ministro disse esperar um 1º trimestre "bom", pois haverá aumento real do salário mínimo e a entrada em vigor da isenção do Imposto de Renda (IR). "Espero que isso ajude a segurar a economia, para manter o crescimento da economia." "Acho que a gente começa o ano positivo, levando em consideração o que nós, o que as decisões do presidente Lula, do nosso governo, colocam no mercado. Nós liberamos, para 29 de dezembro, R$ 3,8 bilhões de Fundo de Garantia retido. No dia 12 de fevereiro, liberamos R$ 3,911 bilhões da segunda etapa dos recursos retidos do Fundo de Garantia, do saque-aniversário", completou. PAT e vale-alimentação