Empresa de tecnologia abre 12 vagas de emprego no Ceará

A empresa Lanlink inicia o processo de seleção de interessados para novas vagas de contratação efetiva, sendo três delas de maneira híbrida
A empresa de tecnologia da informação Lanlink abre 12 vagas de contratação efetiva no Ceará, sendo três delas em modelo híbrido.

As facilidades contemplam cargos de Atendente de Serviço Suporte 1N, Desenvolvedor Microsoft e Técnico Serviço Suporte 2N.

Os interessados nas vagas devem acessar a página de carreiras da Lanlink na plataforma Gupy e fazer suas inscrições.

Outros 12 estados também estão com oportunidades de trabalho abertas: Bahia, Espírito Santo, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rondônia e Amapá.

Vagas de emprego na Lanlink

Confira algumas das oportunidades abaixo:

A relação completa pode ser acessada no site da LanLink.

Sobre a empresa

Lanlink é uma empresa especializada em infraestrutura de TI , nuvem, dados & IA, produtividade digital e segurança da informação e está a mais de 37 anos no mercado.

Parceira de líderes globais como Microsoft, IBM, Lenovo e Oracle, conta com mais de 1200 colaboradores.

A Lanlink é reconhecida como a empresa brasileira com maior número de especializações avançadas Microsoft, incluindo a certificação Azure MSP Expert.

